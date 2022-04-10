أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، في بيان يوم الأحد، أنه تم تعيين سعود الطاسان كرئيس تنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية.



والمجموعة المالية هيرمس هي أحد أبرز بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، ولديها أعمال في 13 دولة، كما أنها مدرجة في البورصة المصرية ضمن مؤشرها الرئيسي EGX30. وفي عام 2015 أطلقت المجموعة قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس.



وهذا ما نعرفه عن الرئيس التنفيذي الجديد

بحسب سيرته الذاتية على موقع شركة سويكورب)



هو حاصل على بكالوريوس التمويل من جامعة سافولك في بوسطن بالولايات المتحدة.



ولديه خبرة أكثر من 15 عام في مجال الخدمات المصرفية.



شغل في أكتوبر 2019 منصب رئيس إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية ببنك أوف أمريكا ميريل لينش في السعودية.



قبل انضمامه إلى ميريل لينش، عمل في مجموعة الخدمات المالية "سويكورب" التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان آخر منصب تولاه بها هو الرئيس التنفيذي للمجموعة.



وعمل في الشركة المشتركة بين الأهلي كابيتال للخدمات المصرفية الاستثمارية وبين جولدمان ساكس، قبل انضمامه لشركة سويكورب.



كما عمل في البنك السعودي الفرنسي.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: عبد القادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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