حث البنك المركزي الهندي البنوك المحلية على مطالبة عملائها بتسوية الصفقات التجارية بين الإمارات والهند بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي، لتقليل المعاملات المعتمدة على الدولار، وفق ما نقلته وكالة رويترز يوم الاثنين عن خمسة مصادر.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الهدف الأوسع للبنك المركزي الهندي وهو تعزيز تسوية المعاملات بالعملات المحلية مع البلدان التي تزيد واردات الهند منها عن الصادرات، وفق المصادر.

كانت الهند والإمارات وقعتا، في يوليو الماضي، اتفاقية تسمح بتسوية المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية (الروبية الهندية-الدرهم الإماراتي) بدلا من الدولار، لتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات العابرة للحدود.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الهند والإمارات 85 مليار دولار في عام 2022، مما جعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023، كما أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات.

ونقلت رويترز، الاثنين، عن مصدر حكومي قوله إن الفكرة تتعلق بتقليص الإنفاق بالدولار بسبب العجز التجاري للهند مع الإمارات، الذي يشكل 8.2% من إجمالي العجز التجاري للبلد.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، باشرت الهند والإمارات تسوية التجارة الثنائية بالعملات المحلية، إذ دفعت مؤسسة النفط الهندية -أكبر شركة تكرير في الهند- بالروبية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) نظير شراء مليون برميل من النفط الإماراتي.

(إعداد: جيهان لغماري ، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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