قالت الحكومة الهندية، يوم الاثنين، إن الهند والإمارات باشرتا تسوية التجارة الثنائية بالعملات المحلية، وإن أكبر شركة تكرير في الهند دفعت بالروبية الهندية مقابل شراء مليون برميل من النفط الإماراتي، وفق وكالة رويترز.

كانت الهند والإمارات وقعتا، في يوليو الماضي، اتفاقية تسمح بتسوية المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية (الروبية الهندية-الدرهم الإماراتي) بدلا من الدولار، لتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات العابرة للحدود.

ووفق ما نقلته رويترز يوم الاثنين عن بيان للسفارة الهندية في الإمارات، فقد دفعت مؤسسة النفط الهندية -أكبر شركة تكرير في الهند- بالروبية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الهند والإمارات 85 مليار دولار في عام 2022، مما جعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023، كما أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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