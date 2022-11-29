نقلت وكالة رويترز، يوم الثلاثاء، عن مصدرين قولهما إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أشركت بنك جولدمان ساكس في عملية دمج عملياتها للغاز من أجل طرح حصة في الكيان الناتج عن الدمج في سوق الأسهم العام المقبل.

وقال المصدران إن بنك الاستثمار الأمريكي يعمل على دمج شركتي "أدنوك لمعالجة الغاز" و"أدنوك للغاز الطبيعي المسال" في كيان واحد على أن يتم إدراجه لاحقا في البورصة.

ووفقا للوكالة، تعمل أدنوك على زيادة تركيزها على سوق الغاز في وقت تسعى أوروبا لاستبدال الطاقة الروسية منذ فرض عقوبات على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وأعلنت أدنوك يوم الاثنين -ضمن خطتها الاستراتيجية- تأسيس شركة "أدنوك للغاز"، وهي شركة جديدة عالمية لمعالجة وتسويق الغاز، ستبدأ أعمالها اعتبارا من 1 يناير 2023، ويتوقع أن يتم طرح حصة أقلية منها في طرح عام أولي خلال عام 2023.

وستكون الشركة الجديدة واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز في العالم بطاقة معالجة تبلغ أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا، وستتولى تشغيل 8 مواقع لمعالجة الغاز في الحقول البرية والبحرية إضافة إلى شبكة خطوط أنابيب.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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