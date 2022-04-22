حصلت شركة رويال للتطوير الإماراتية التابعة لمجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات على عقد إدارة المشروع السكني "ريم هلز" في أبو ظبي، وسط انتعاشة لسوق العقارات في الإمارات، تحفز على ضخ مزيد من الاستثمارات.

أطلقت شركة كيو للعقارات الإماراتية مشروعها ريم هلز في جزيرة الريم بإمارة أبوظبي بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليار درهم ( 2.2 مليار دولار) لتطوير مشروع إسكان فاخر على أن تنتهي المرحلة الأولى منه في ديسمبر 2024.

تسعى أبوظبي لتكون مثل جارتها دبي مركز عالمي في مجال الاستثمار العقاري، مع تعافي القطاع من تداعيات أزمة كورونا، وتحسن أرقام المبيعات خلال العام الماضي.

وفقا لبيانات دائرة البلديات والنقل، سجلت قيمة الصفقات العقارية في أبو ظبي خلال العام الماضي 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مقابل نحو 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) في 2019، قبل انتشار كورونا.

وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الثانية بقائمة المناطق الأكثر تداولا للعقارات العام الماضي بـقيمة تداولات بلغت 3.2 مليار درهم (871.3 مليون دولار).

وخلال الربع الأول من العام الجاري، ساهم تحسن المعنويات وزيادة الطلب من المستثمرين في إعادة حماس المطورين لتنفيذ الوحدات السكنية والإقبال على تنفيذ المشاريع في الإمارات، وفقا لتقرير شركة جيه إل إل المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات.

وتوقع التقرير تنفيذ 42 ألف وحدة إضافية في الإمارات خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آدم مكاري، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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