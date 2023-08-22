

أعلن نادي الهلال السعودي ضم المدافع الدولي السعودي حسان تمبكتي من نظيره نادي الشباب لمدة أربعة مواسم.

ونشر الهلال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) تغريدة قال فيها "في النهاية، أنا هلالي"، مشيرا لتوقيع المدافع الدولي البالغ من العمر 24 عام عقد يمتد حتى نهاية يونيو 2027.

وأثارت الصفقة الكثير من الجدل في الأوساط السعودية بالفترة الأخيرة، حيث تنافست الأندية الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي) وهي الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد على ضم المدافع تمبكتي من الشباب، قبل أن ينجح الهلال في حسمها لصالحه.

ولم يعلن ناديا الهلال والشباب عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة "عكاظ" السعودية وصفتها بأنها الأغلى محليا في تاريخ كرة القدم السعودية.

فيما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 138 مليون ريال سعودي (حوالي 36.8 مليون دولار)، تتضمن نحو 60 مليون ريال من الهلال للشباب بالإضافة لتنازل الهلال عن ثلاثة لاعبين، وخصم مستحقات اللاعب الكولومبي كويلار الذي انتقل من الهلال للشباب في وقت سابق. وقدرت الصحيفة راتب تمبكتي السنوي بما يصل إلى 13 مليون ريال سعودي.

وكشفت "الشرق الأوسط" أن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي الداعم لنادي الهلال هو من تدخل لحسم الصفقة من الشباب، وأن التوقيع تم في منزله.

وضم الهلال هذا الصيف كل من البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، ومواطنه مالكوم من زينيت سان بطرسبرج الروسي، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو من اشبيليه الاسباني، والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، والصربي سيرجي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي.

ويلعب حسان تمبكتي للشباب - الذي يتخذ من العاصمة الرياض مقرا له - منذ عام 2018. وشارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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