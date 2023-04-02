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نصحت خمس دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعُمان مواطنيها بعدم السفر إلى تنزانيا وغينيا الإستوائية الواقعتين بإفريقيا، مع تفشي فيروس "ماربورغ" بهاتين الدولتين.

وظهر فيروس ماربورغ في غينيا الإستوائية في فبراير الماضي، وأُعلن تفشيه في تنزانيا في مارس الماضي، وهو فيروس مميت تصل نسبة الوفاة بين حالاته إلى 88%، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ونصحت وزارة الخارجية في كل من الإمارات والكويت، في بيانات رسمية يوم السبت، مواطنيها الموجودين في تنزانيا وغينيا الاستوائية بضرورة الحيطة والحذر واتباع الإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن السلطات المختصة.

فيما قالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان السبت، إنه على مواطنيها الذين هم بحاجة إلى السفر إلى الدولتين ضرورة اتباع النصائح والإرشادات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في هيئة الصحة العامة (وقاية)، يوم الجمعة، قوله إنه يجب تجنب السفر إلى غينيا الإستوائية وتنزانيا "لحين السيطرة على المرض".

كما كانت وزارة الصحة العُمانية نصحت، يوم الخميس الماضي، بتأجيل السفر إلى الدول الموبوءة بفيروس ماربورغ إلا للضرورة القصوى، وطالبت المسافرين للضرورة لتلك الدول بتجنب الاتصال المباشر بالمرضى الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى وآلام العضلات والطفح الجلدي، وتجنب ملامسة الدم وسوائل الجسم للأشخاص الآخرين.

ووفق منظمة الصحة العالمية؛ فإن "ماربورغ" يسببه فيروس من الفصيلة نفسها التي ينتمي إليها الفيروس المسبّب لحمى الإيبولا، وتصاحب حمى ماربورغ أعراض ارتفاع كبير في الحرارة وصداع حاد.

ولا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة مضادة لعلاج فيروس ماربورغ، بحسب منظمة الصحة العالمية، لكن المنظمة تسعى إلى بدء تجارب اللقاحات والعلاجات الخاصة به في أقرب وقت ممكن.

وقد كُشف عن مرض فيروس ماربورغ للمرة الأولى في عام 1967 بعد تفشيه بشكل متتالي في ماربورغ وفرانكفورت بألمانيا، وفي بلغراد بصربيا، وفق منظمة الصحة العالمية.

(إعداد: دعاء عبد المنعم، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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