أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، تعليق أعمالها مؤقتا في مشروع توسعة خورمور بإقليم كردستان العراق، بعد سقوط صاروخين على منطقة المشروع.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الاثنين، أن الصاروخين لم يسفرا عن إصابات وأنها تعمل على تنفيذ تحسينات أمنية ما اقتضى إيقاف العمل في المشروع بشكل مؤقت.

ولم يذكر البيان عن المدة التي ستحتاجها الشركة لتشديد الحماية الأمنية في مشروعها.

والمشروع المعروف ب “خورمور 250”، هو المرحلة الأولى من توسعة خورمور، ويستهدف إضافة خطين لإنتاج الغاز لرفع إجمالي إنتاج الغاز ليقارب المليار قدم مكعب في اليوم.

واستعانت الشركة بحكومة كردستان، والتي عززت التدابير الأمنية في المنطقة، ونقلت المزيد من القوات المسلحة لحماية المنشآت والمرافق في المنطقة.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية - والتي تقع في إقليم كردستان شمالي العراق - في بيان الأربعاء نقلته وسائل إعلام ان صاروخ من طراز كاتيوشا سقط في حقل داخل المحافظة وتابع لشركة دانة غاز الإماراتية في هجوم لم يسفر عن أضرار.

تعمل دانة غاز في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، وتأسست عام 2005، وتمتلك أصول في مجالات استكشاف الغاز وإنتاجه ومعالجته ونقله في كل من الإمارات ومصر، وإقليم كردستان العراق.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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