قال حسين سجواني مؤسس ورئيس شركة "داماك" العقارية الإماراتية إن الشركة منفتحة على الاستثمار في أوروبا، وذلك في مقابلة يوم الأربعاء أثناء منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بالتعاون مع بلومبرغ.

وأضاف: "كنت في برلين لهذا الغرض وقابلت عدد من كبار المطورين العقاريين وأصحاب الأصول العقارية"، وذلك في إشارة لبحثه عن فرص استثمارية في أوروبا ومحددا ألمانيا وبعض الدول الأخرى في أوروبا الشرقية.

وأوضح أنهم يراقبون عدد من الأصول لشرائها إذا ما انخفض سعرها، وهو ماحدث بالفعل، لذلك فهم يقومون حاليا ببعض الحسابات، وقال: "ابحث عن القيمة مقابل أموالي".

وتأسست داماك عام 2002 ومقرها دبي، ولها تواجد في السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عُمان إضافة إلى المملكة المتحدة. وسجلت الشركة خلال عام 2021 صافي خسائر بقيمة 531 مليون درهم إماراتي (144.6 مليون دولار)، مقابل خسائر 646.1 مليون درهم (175.9 مليون دولار) في عام 2020، بانخفاض 18%.

والشهر الماضي، قال رئيس داماك، في مقابلة مع سي إن بي سي عربية، إن شركته لديها ديون قليلة تتمثل في سند واحد بقيمة 340 مليون دولار، وليس لديها ديونا بنكية أو غير بنكية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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