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دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
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"دابر مصر" تتطلع لزيادة ...
فيديو
الأعمال
يوليو ١٨، ٢٠٢٣
"دابر مصر" تتطلع لزيادة التصدير إلى إفريقيا والخليج مع توسعات محلية
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البنك الدولي يمنح قرض للمغرب بـ 250 مليون دولار لدعم قطاع التعليم
للمزيد
اتصالات
مفاوضات بين "أوريدو" القطرية و"زين" الكويتية و"تاسك تاورز" لإنشاء شركة أبراج اتصالات
الإمارات
الصحة العالمية: تسجيل إصابة في الإمارات بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية
بنوك
تغريم "كريدي سويس" السويسري 387 مليون دولار على خلفية انهيار "أركيجوس"
الجزائر
مُحدث- ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في الجزائر
الكويت
أرباح "بيتك" الكويتي تقفز بـ 149.8% في الربع الثاني من 2023
مواقع تواصل إجتماعي
تويتر تستبدل شعار "العصفور الأزرق" بعلامة X
نتائج مالية
صافي أرباح البنك التجاري الدولي يقفز 125.7% بالربع الثاني من 2023
بنوك ومؤسسات مالية
تراجع صافي أرباح مصرف الراجحي السعودي خلال الربع الثاني من 2023
الإمارات العربية المتحدة
بيان صحفي: تعاون بين أبوظبي البحرية وأدنوك للتوزيع لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال الخدمات البحرية للتزويد بالوقود في الإمارة
للمزيد