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الأعمال
يوليو ١٨، ٢٠٢٣
"دابر مصر" تتطلع لزيادة التصدير إلى إفريقيا والخليج مع توسعات محلية

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بيان صحفي: \"مصدر\" ومجموعة ميتسوبيشي للكيميائيات و\"إنبكس\" تبحث إمكانية تأسيس أول منشأة بالعالم لإنتاج البولي بروبلين على نطاق تجاري
بيان صحفي: \"مصدر\" ومجموعة ميتسوبيشي للكيميائيات و\"إنبكس\" تبحث إمكانية تأسيس أول منشأة بالعالم لإنتاج البولي بروبلين على نطاق تجاري
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بيان صحفي: \"شعاع\" تعلن بيع أرض مميزة في منطقة الخليج التجاري لـ \"دانوب العقارية\" مقابل 190 مليون درهم
بيان صحفي: \"شعاع\" تعلن بيع أرض مميزة في منطقة الخليج التجاري لـ \"دانوب العقارية\" مقابل 190 مليون درهم
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بيان صحفي: دمج أعمال لشركات الدار والعالمية القابضة ومجموعة أدنيك ضمن منصة "الدار للعقارات" الإماراتية

بيان صحفي: دمج أعمال لشركات الدار والعالمية القابضة ومجموعة أدنيك ضمن منصة \"الدار للعقارات\" الإماراتية
بيان صحفي: دمج أعمال لشركات الدار والعالمية القابضة ومجموعة أدنيك ضمن منصة \"الدار للعقارات\" الإماراتية

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بلاك روك الأمريكية تعين رئيس أرامكو التنفيذي عضو مستقل في مجلس إدارتها

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نيوم السعودية تسعى للحصول على قرض بـ 2.7 مليار دولار – بلومبرغ

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نيوم السعودية تسعى للحصول على قرض بـ 2.7 مليار دولار – بلومبرغ

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ارتفاع أرباح "إي فاينانس" المصرية في الربع الأول من 2023

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فيديو: \"دابر مصر\" تتطلع لزيادة التصدير إلى إفريقيا والخليج مع توسعات محلية
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البنك الدولي يمنح قرض للمغرب بـ 250 مليون دولار لدعم قطاع التعليم

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مفاوضات بين "أوريدو" القطرية و"زين" الكويتية و"تاسك تاورز" لإنشاء شركة أبراج اتصالات

مفاوضات بين \"أوريدو\" القطرية و\"زين\" الكويتية و\"تاسك تاورز\" لإنشاء شركة أبراج اتصالات
مفاوضات بين \"أوريدو\" القطرية و\"زين\" الكويتية و\"تاسك تاورز\" لإنشاء شركة أبراج اتصالات
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الصحة العالمية: تسجيل إصابة في الإمارات بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية

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تراجع صافي أرباح مصرف الراجحي السعودي خلال الربع الثاني من 2023

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بيان صحفي: تعاون بين أبوظبي البحرية وأدنوك للتوزيع لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال الخدمات البحرية للتزويد بالوقود في الإمارة

بيان صحفي: تعاون بين أبوظبي البحرية وأدنوك للتوزيع لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال الخدمات البحرية للتزويد بالوقود في الإمارة
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