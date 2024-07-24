تستهدف شركة ضامن لحلول المدفوعات الإلكترونية المصرية زيادة حجم مدفوعاتها الرقمية بنسبة 42.8 % بنهاية العام الجاري.

وتتوسع الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية في مصر في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات ضمن منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وتوقع أحمد خلف، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير الاعمال بالشركة، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، ارتفاع حجم المدفوعات عبر شبكة ضامن لتصل إلى 20 مليار جنيه (نحو 414 مليون دولار) بنهاية العام الجاري من 14 مليار جنيه العام الماضي.

وشركة ضامن، التي تأسست في عام 2018، هي شركة مصرية تابعة لـشركة "Egypt Smart Cards"، وهي إحدى الشركات التي تساهم في إدارة منظومة التموين والخبز المدعم في السوق المصرية. وتوفر الشركة خدمات الدفع الإلكتروني التي تستهدف الأفراد والمؤسسات مثل خدمات دفع الفواتير.

(إعداد: صفية منير، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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