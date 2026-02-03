تدرس اكت فاينانشال للاستثمارات المصرية المدرجة ببورصة مصر، الاستحواذ على حصة أقلية في شركة في قطاع الخدمات المالية خلال العام الجاري، وفق مصطفى عبد العزيز، الشريك المؤسس والشريك الإداري لـ اكت فاينانشال لزارية عربي.

تعمل اكت فايناشال التي تأسست في 2015 في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية بحصص تتراوح بين 5-30% من الشركات المستهدفة.

"شغالين على حاجة (فرصة استحواذ) في القطاع المالي،" وفق عبدالعزيز، دون مزيد من التفاصيل عن حجم الاستثمار المزمع أو اسم الشركة.

منصة ويلزي

تخطط اكت لإطلاق منصتها التابعة للاستثمار والوساطة "ويلزي" خلال الربع الأول من العام الجاري، وتسعى لجذب مستثمرين استراتيجيين لزيادة رأسمال المنصة، التي يساهم فيها حاليا صانع المحتوى المصري أحمد الغندور "الدحيح" بحصة أقلية.

وسينتج عن هذه الزيادة انخفاض حصة اكت فاينانشال الحالية في ويلزي البالغة نحو 90% إلى حد أدنى 51%، وفق عبد العزيز. وحسب بيان سابق صادر عن اكت فاينانشال فقد تم تقييم ويلزي من قبل مستشار مالي مستقل بقيمة 1.6 مليار جنيه (34 مليون دولار).

"بندعو مستثمرين استراتيجيين تانيين يخشوا معانا في الزيادة دي.. حجم الزيادة هيتوقف على نوع المستثمر الاستراتيجي اللي داخل،" حسب عبدالعزيز، مشيرا إلى وجود مشاورات مع عدة أطراف بينها مؤسسات مالية ومستثمرين حاليين في اكت بشأن الزيادة.

ومن المقرر أن تكون ويلزي بنك استثمار رقمي، يقدم خدمات: الوساطة المالية، الاستشارات وصناديق الاستثمار.

"من المستهدف أن تطلق شركة ويلزي منتجات استثمارية تختص بقطاع العقارات خلال 2026.. ومن المستهدف أن تستثمر أكت فاينانشال في هذه المنتجات،" وفق عبدالعزيز، مشيرا إلى أن هذه المنتجات قد تتضمن صناديق استثمار عقاري، والأخرى وشركات تعمل في تقديم خدمات تشغيلية لقطاع العقارات.

ويزداد إصدار المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعقارات في مصر، في وقت ينتعش القطاع العقاري بدعم من استثمارات خليجية في مشروعي رأس الحكمة وعلم الروم على ساحل البحر المتوسط. وقد وقعت الحكومة مشروع تطوير رأس الحكمة في 2024 مع الإمارات، فيما وقعت اتفاقية لتطوير علم الروم مع قطر العام الماضي.

