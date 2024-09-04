PHOTO
(إعداد: محمود جاد، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
أدى ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الجاري إلى تباطؤ وتيرة زيادة عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في مصر، بعد أن شهد عدد العملاء ارتفاعات كبيرة في السنوات الثلاث الماضية
PHOTO
(إعداد: محمود جاد، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام