نقلت وكالة بلومبرغ، الجمعة، عن مصادر لم تسمها، أن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزية "إمباور" الحكومية حصلت على قرض بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من بنك الإمارات دبي الوطني، لتمويل توزيعات أرباح قبل طرح أولي منتظر.

ومن المقرر أن تطرح المؤسسة للاكتتاب هذا العام، ضمن عدة طروحات سبق أن أعلنتها دبي في إطار خطة تنشيط سوقها المالي.

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وتأسست "إمباور"، عام 2003، في دبي، وتعتبر من أكبر مزودي خدمات تبريد المناطق في العالم.

وبنك الإمارات دبي الوطني تأسس في 1963، وأصبح أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الأصول (بعد دمج بنكي دبي الوطني والإمارات الدولي)، ويبلغ إجمالي أصوله 193 مليار دولار، ومدرج في سوق دبي منذ 2007.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسيمن صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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