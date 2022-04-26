قال سعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، إنه سيتم إدراج شركة إمباور لخدمات تبريد المناطق في البورصة هذا العام.

و"إمباور"، التي تأسست عام 2003، في دبي، تعتبر أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وهي واحدة من عدة شركات أعلنت دبي إدراجها في سوق دبي المالي في إطار خطة تنشيطه.

وأوضح الطاير، في مقابلة مع شبكة بلومبرغ، أن حكومة دبي ليس لديها خطة لبيع المزيد من أسهم الهيئة بعد الاكتتاب العام، متوقعًا ارتفاع أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي إلى 7.4 مليار درهم العام المقبل.

وطرحت الهيئة الشهر الحالي 18% من أسهمها بقيمة 6.1 مليار دولار، في طرح وُصف بأنه ثاني أكبر اكتتاب عام في العالم.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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