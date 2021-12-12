تواصل إمارة دبي الإعلان عن أسماء الشركات التي تعتزم طرحها في سوقها المالي ضمن خطة تستهدف إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية من الحجم الكبير.

وأحدث هذه الشركات هي إمباور لخدمات تبريد المناطق، التي أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير مالية الإمارات، أمس السبت، عن طرحها بسوق دبي المالي.

وخلال الأسابيع الأخيرة أعلنت دبي عن عزمها إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وكذلك نظام تعرفة الطرق المعروف باسم "سالك"، وطيران الإمارات، و"تيكوم" التي تضم 10 مجمعات أعمال كبرى مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام.

وتسعى سوق دبي المالي للحاق بركب طفرة الطروحات التي تشهدها جارتيها أبوظبي والرياض، بعد أن جذبت كل منهما طروحات كبيرة في الشهور الأخيرة.

وأعلنت دبي في أول نوفمبر عن إنشاء صندوق صانع سوق بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار) لتعزيز التداول في السوق.

نبذة عن "إمباور"

(بحسب الموقع الإلكتروني للشركات وبيان حكومة دبي)

تأسست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، عام 2003، في دبي، وهي تعتبر أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

لدى الشركة 65 منشأة وتستحوذ على 79% من حصة سوق التبريد في دبي، وهي تقدم خدماتها لمشروعات مثل مدينة دبي الطبية، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، وجميرا بيتش ريزيدنس، ونخلة جميرا، وحي دبي للتصميم.

وتعمل المؤسسة من خلال 84 محطة توليد طاقة، وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلو متر، وهي تخدم أكثر من 140 ألف مستهلك من الشركات والأفراد.

وفي 2021، استحوذت على محطات تبريد المناطق التابعة لمطار دبي الدولي بقيمة إجمالية 1.1 مليار درهم (299.5 مليون دولار).

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: أحمد فتيحة ahmed.feteha@refinitiv.com)

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