تستهدف شركة موديوباي المصرية، العاملة في تصنيع البطاقات الذكية وتقديم حلول الدفع الرقمي، استثمار نحو 12 مليون دولار في مصنع جديد تؤسسه حاليا في مدينة العاشر من رمضان في مصر، لزيادة طاقتها الإنتاجية، حسب أحمد نافع، الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

تأسست موديوباي في مصر عام 2003 وتعمل في تصنيع البطاقات الذكية وحلول الدفع الرقمي في مصر وإفريقيا. لدى الشركة مصنع حالي في مصر ومصنع في غانا، وتنتج حاليا نحو 30 مليون بطاقة سنويا بما في ذلك بطاقات التموين، مترو الأنفاق، بطاقات الدفع لشحن عدادات الكهرباء والغاز.

"المرحلة الأولى (من المصنع) بنحو 6 مليون دولار متوقع الانتهاء منها في 2026،" وفق نافع، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المتوقع أن تستمر لنحو عامين على أن تنتهي خلال 2028.

ويزيد الاعتماد على حلول الدفع الرقمي بدلا من التعامل النقدي في مصر، مع تطبيق للتحول الرقمي ومبادرات الشمول المالي.

وحسب الرئيس التنفيذي، تستهدف موديوباي الوصول بحجم الإنتاج إلى ما بين 60 -70 مليون بطاقة سنويا، باكتمال مصنعها الجديد في مصر.

أما خارجيا، فتسعى الشركة للتوسع في إفريقيا، من خلال امتلاك مصنع جديد في دولة إفريقية، لكنها لم تحدد بعد البلد المستهدف وما إذا كان ذلك سيتم عبر الاستحواذ على مصنع قائم أو تأسيس مصنع جديد، حسب نافع.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

