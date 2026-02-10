استحوذت شركة بلتون كابيتال التابعة لشركة بلتون القابضة المصرية المدرجة في بورصة مصر، على مجموعة باوباب للتمويل التي مقرها فرنسا، مقابل 197.6 مليون يورو ( 235.2 مليون دولار)، وفق بيان صحفي من بلتون وإفصاح للبورصة الثلاثاء.

وبلتون كابيتال، هي شركة استثمار مباشر في الأسهم الخاصة، تستهدف حصص أقلية أو أغلبية في شركات تركز على التصدير وإحلال الواردات في عدة قطاعات بينها الخدمات المالية، الزراعة والعقارات. وبلتون القابضة إحدى أشهر الشركات المالية في مصر، وتعمل في تقديم خدمات التداول والاكتتاب، والخدمات المالية غير المصرفية، وإدارة الأصول وصناديق الاستثمار.

تفاصيل عن باوباب والصفقة

(وفق موقع باوباب الرسمي + بيان بلتون، موقعها وإفصاحها للبورصة)

- تأسست مجموعة باوباب، عام 2005 ومقرها الرئيسي باريس.

- تركز على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتعمل في عدة أسواق في إفريقيا تتضمن: مدغشقر، بوركينا فاسو، مالي، الكونغو، السنغال، كوت ديفوار ونيجيريا.

- قدمت مجموعة باوباب تمويلات تجاوزت 9.2 مليار يورو منذ تأسيسها.

- بلغت قيمة الصفقة نحو 197.6 مليون يورو أي أقل من القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل والذي قيم مجموعة باوباب بنحو 263 مليون يورو.

- لم تذكر بلتون مصادر تمويل الصفقة، لكن قالت إنها تدعم خططها التوسعية الإقليمية واستراتيجيتها للنمو.

