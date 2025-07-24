تخطط مجموعة سمو القابضة السعودية للتطوير العقاري والبنية التحتية – ولديها شركتين تابعتين مدرجتين ببورصة السعودية - لتأسيس صندوق استثمار عقاري في مصر، وفق بيان حكومي مصري هذا الأسبوع، دون مزيد من التفاصيل.

ينشط القطاع العقاري في مصر، بدعم من خطط وشراكات حكومية لتأسيس مدن جديدة، مثل رأس الحكمة في الساحل الشمالي ومشروع الدلتا الجديدة. بينما يظل عدد الصناديق العقارية ضعيف حيث يوجد فقط صندوقين أحدهما مدرج في البورصة حسب بيانات رسمية.

وتعمل المجموعة في التطوير العقاري في السعودية منذ ما يقرب من 20 عام، إضافة للاستثمار في نشاط الصناديق العقارية، ولديها مشروعات في مصر وخطط للتوسع في مصر وأسواق أخرى.

وسبق أن تقدمت سمو القابضة، بعرض للاستحواذ على حصة في شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري - وهو الصندوق الوحيد المدرج بالبورصة - مقابل 29.2 مليون جنيه (595 ألف دولار)، لكن الصفقة لم تستكمل لأسباب غير معلنة.

وبحسب تصريحات مسؤولين بالمجموعة لوسائل إعلام محلية، يتوقع أن يكون حجم الصندوق العقاري في مصر مليار دولار، وأن يتم إطلاقه بين الربع الأخير 2025 أو بداية 2026.

كما يتوقع أن يجذب الصندوق مستثمرين سعوديين للاكتتاب فيه إلى جانب المستثمرين المحليين والأجانب.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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