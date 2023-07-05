أعلنت شركة ام بي ام اي ام باي لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات – التابعة لمجموعة MBME Group الإماراتية - توقيع اتفاقية شراكة مع خدمة "تحصيل" للمدفوعات الرقمية التابعة لدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة، بحسب بيان الأربعاء.

وحسب البيان المرسل لبورصة أبوظبي، تهدف الاتفاق للنهوض بالخدمات الرقمية، وتوفير سبل حديثة لتعبئة المحفظات وإجراء المدفوعات.

وشركة ام بي ام اي ام باي، هي منصة للدفع والخدمات الحكومية في الإمارات، تأسست عام 2007، وتوفر تسديد الفواتير وتعبئة المحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال والتبرعات، ولديها نحو 1.2 مليون عميل نشط، وتقدم خدماتها لجهات حكومية وخاصة.

أما تحصيل، فهي بوابة دفع إلكتروني حكومية، تمكن من دفع رسوم كافة المعاملات في إمارة الشارقة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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