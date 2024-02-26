تعتزم شركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" الحصول على تسهيلات ائتمانية بملايين الدولارات وسط توقعات بمضاعفة أرباحها خلال الثلاث سنوات القادمة، وفق ما قاله هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

والشرقية للدخان هي المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر. وفي نوفمبر الماضي باعت الشركة حصة 30% من أسهمها لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، فيما لا تزال الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 20.9% من رأسمالها.

وانخفض صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من عام 2023-2024 المنتهي في 31 ديسمبر الماضي بنسبة 17% على أساس سنوي، ليسجل نحو 2.9 مليار جنيه (93.8 مليون دولار)، مع انخفاض الإيرادات، وفق إفصاح من الشركة للبورصة المصرية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال أمان، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الثامنة السنوية لأسواق المال بالقاهرة، إن الشركة تستهدف مضاعفة أرباحها خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتوقع أن يحقق أداء الشركة "انطلاقة" خلال العام المالي القادم. ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

ووفق أمان، ستناقش الجمعية العمومية للشركة الاثنين القادم خطة للحصول على تسهيلات ائتمانية بـ 400 مليون دولار.

وكان مجلس إدارة الشركة قد دعا في بيان سابق خلال الشهر الحالي، لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لمناقشة قرارات الموافقة على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بـ 400 مليون دولار من البنوك المحلية.

والعام الماضي، رفعت الشرقية للدخان أسعار سجائر تنتجها للمستهلك المصري مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات في ظل ارتفاع الأسعار العالمي للمواد الخام واضطراب سعر الصرف.

وتعاني مصر -المعتمدة على الاستيراد- من أزمة في توفير السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 زادت من حدتها الحرب في غزة. وسعيا لتدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية أبرمت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار.

والجمعة الماضية، وقعت الحكومة صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ الحكومية الإماراتية لمشروع بمنطقة رأس الحكمة في مصر، تتوقع أنها ستحسن أزمة نقص السيولة الدولارية وتعزز استقرار الاقتصاد.

(إعداد: صفية منير، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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