انخفض صافي ربح الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" خلال النصف الأول من عام 2023-2024 المنتهي في 31 ديسمبر الماضي بنسبة 17% على أساس سنوي، مع انخفاض الإيرادات.

ووفق إفصاح من الشركة للبورصة المصرية يوم الأحد، فقد أظهرت النتائج المالية غير المدققة للشركة تسجيل صافي ربح بعد الضريبة خلال النصف الأول بلغ نحو 2.9 مليار جنيه (93.8 مليون دولار).

وعلى صعيد الإيرادات، فقد انخفضت إيرادات الشرقية للدخان خلال النصف الأول بنسبة 20% على أساس سنوي، لتتجاوز 7.9 مليار جنيه.

والشرقية للدخان هي المنتج الوحيد للسجائر الشعبية في مصر. وفي نوفمبر الماضي باعت الشركة حصة 30% من أسهمها لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، فيما لا تزال الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 20.9% من رأسمالها.

نتائج الربع الثاني

انخفض صافي ربح الشركة الشرقية للدخان خلال الربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر الماضي بنسبة 15% على أساس سنوي، ليقارب 1.8 مليار جنيه.

وجاء ذلك مع انخفاض الإيرادات خلال الربع الثاني بنسبة 9% على أساس سنوي، لتتجاوز 4.8 مليار جنيه.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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