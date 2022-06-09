فى واحد من مشاهد فيلم "النوم فى العسل" المصري الشهير كان يحاول العقيد مجدى الذي جسده الفنان عادل إمام أن يحل مشكلة عريس جديد لديه مشاكل في العلاقة مع زوجته، فنصحه قائلا: "ما تخدها وتطلعوا المقطم" فى إشارة من وحيد حامد مؤلف العمل إلى أن جبل المقطم مكان رومانسى يشتهر فى مصر بجلساته الثنائية بين العشاق فوق صخور صغيرة ترى القاهرة من أعلى، فتكررت تلك الجملة كثيرا فى السينما والدراما المصرية.

أيضا أحب المخرجين والمؤلفين مشهد اللقاءات السرية بين كبار الشخصيات ورؤساء العصابات فى الافلام من أعلى جبل المقطم، فيضع المخرج الكاميرا خلف طرفى اللقاء اللذين يقفا على أطراف الجبل يتبادلا الحديث ثم ينظرا للقاهرة من أعلى فتتجول الكاميرا لتظهر قلعة صلاح الدين والمآذن الإسلامية والكنائس.

ربما كانت تلك المشاهد السينمائية هى بداية فكرة تحويل جبل وكورنيش المقطم إلى مشروع استثماري سياحي ضخم بملايين الدولارات تم توقيعه وجارى اليوم العمل على تنفيذه.

ففى مؤتمر حضره عدد من الوزراء والشخصيات العامة والإعلامية الأحد عقدته محافظة القاهرة ووزارة قطاع الأعمال وشركتي سكوب العقارية السعودية والنصر للإسكان والتعمير المصرية الحكومية المنفذين للمشروع لتوقيع العقود، قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال: "هذا المشروع سيحول منطقة المقطم والكورنيش إلى واجهة سياحية للمصريين والأجانب لما يتمتع به من فيو رائع يمكنك من رؤية القاهرة الفاطمية والأهرامات أيضا".

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الشراكة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

وتحاول مصر تنويع مصادر دخلها وجذب استثمارات جديدة بعد خروج الكثير من أموال الأجانب من السوق المصري بسبب أرتفاع أسعار الفائدة عالميا.

تفاصيل المشروع

تقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بحوالي 32 مليار جنية (1.7 مليار دولار) عند اكتمال المشروع. ويستهدف إيرادات تصل ل 61 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) فى العام، طبقا لبيان من الشركة وقت توقيع العقود.

ويمتد المشروع على مساحة أكثر من 2 كيلو متر مربع تعادل تقريبا 10 أضعاف منطقة ماسبيرو الشهيرة في القاهرة.

ويشمل كورنيش المقطم ومناطق حوله يخطط تحويلها لفلل ووحدات سكنية ومنشآت ترفيهية وسياحية تتضمن كافيهات ومطاعم وممشى سياحى.

"سيكون المشروع أول مشروع بطبيعة جبلية في وسط القاهرة و الذي سيتم تصميمه من أفضل مصممين المشاريع ذات الطبيعة الجبلية حول العالم،" بحسب محمد عبد المقصود العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير لزاوية عربي بدون ذكر تفاصيل إضافية.

وسيكون على مخرجي السينما بعد اكتمال المشروع التفكير عن بديل للقطات المقطم أو ربما استخدامها بطريقة أخرى.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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