تهدد شركة تويتر، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة ميتا (المالكة لتطبيقات فيسبوك، واتساب، انستغرام) بسبب تطبيقها الجديد ثريدز، حسب ما نقلته وسائل إعلام.

التطبيق الجديد، الذي أصبح متاح يوم الخميس، لتقديم خدمة المحادثة النصية بشكل مجاني ومرتبط بانستغرام، جمع أكثر من 30 مليون مستخدم في 18 ساعة فقط، وأصبح يطلق عليه "قاتل تويتر" حسب رويترز.

ولا يضع "ثريدز" قيود على عدد المنشورات التي يمكن للمستخدم رؤيتها، على عكس تويتر الذي أعلن وضع حدود مؤقتة لعدد التغريدات التي يُمكن لمستخدمي المنصة تصفحها يوميا تختلف وفقا لطبيعة حساب المُستخدم.

ووفقا لما نقلته رويترز عن موقع سيمافور الإخباري، جاء تهديد تويتر في رسالة سلمها محامي الشركة إلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.

وفي التفاصيل التي نشرها سيمافور Semafor - حسب موقعه الإلكتروني - فإن ميتا، متهمة بصيد الموظفين السابقين لدى تويتر، لإنشاء تطبيق "مقلد"، حيث تتهم تويتر شركة ميتا بالانخراط في اختلاس منهجي ومتعمد وغير قانوني لأسرار تويتر التجارية والملكية الفكرية.

وفي نوفمبر الماضي - بعد فترة قصيرة من استحواذ ماسك على المنصة - تم تسريح نحو نصف الموظفين في تويتر إضافة للرئيس التنفيذي للشركة ومسؤولين آخرين.

ووفقا لما نشره الموقع، فإن تويتر "يطالب ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو أي معلومات أخرى شديدة السرية".

كما نقل الموقع عن مصدر في ميتا، قوله إن اتهامات تويتر لا أساس لها، وإن فريق تطبيق ثريدز الهندسي لا يتضمن أي موظف سابق في تويتر.

وكانت الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر، ليندا إياكارينو كتبت في تغريدة في وقت سابق الخميس "غالبا ما يتم تقليدنا - لكن لا يمكن تكرار مجتمع تويتر أبدا".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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