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أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية في بيان الثلاثاء توقيع اتفاقية مع الإمارات تهدف لتزويد الإمارات فرنسا بالديزل.
وقالت الشركة الفرنسية أن الإتفاق يشمل "تقييم فرص نمو جديدة" في قطاع تزويد فرنسا بالديزل من الإمارات وتطوير مشروعات النفط والغاز في الإمارات.
يأتي الاتفاق في ظل زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد لفرنسا.
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(إعداد : فريق التحرير ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
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