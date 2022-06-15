وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية، يوم الأربعاء، لإمداد الاتحاد بالغاز الطبيعي عبر مصر، ضمن مساعي القارة العجوز لإحلال وارداتها من الطاقة الروسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين، في تغريدة عبر تويتر، إنه "بموجب هذه الاتفاقية، سنعمل على التسليم المستقر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة شرق المتوسط، (و) هذا سيسهم في أمن الطاقة لدينا".

وأضافت لاين أن الاتحاد الأوروبي يؤسس بنية تحتية صالحة لمصادر الطاقة المتجددة.

وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، فإن الاتفاقية تأتي في إطار دور منتدى غاز شرق المتوسط في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا.

ووافق الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام الجاري. وكانت أوروبا تستورد 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا.

وفي 2020، أعلنت وزارة البترول المصرية بدء استقبال الغاز الطبيعي الإسرائيلي، تمهيدا لإسالته عبر محطات الإسالة في مصر، وإعادة تصديره مرة أخرى.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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