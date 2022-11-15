ستبدأ شركتا الطاقة الفرنسية توتال والإيطالية إيني قريبا أنشطة الاستكشاف بحثا عن الغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل لبنان، بحسب ما أعلنته توتال في بيان يوم الثلاثاء.

وقالت توتال إنها وإيني وقعتا مع إسرائيل "اتفاق إطاري" لتطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي توصل إليها لبنان وإسرائيل مؤخرا، مضيفة أن توقيع الاتفاق يمهد للبدء في أنشطة الاستكشاف.

وأوضحت أن أنشطة الاستكشاف ستكون لمكمن محتمل تم تحديده مسبقا قد يمتد إلى البلوك 9 وفي المياه الإسرائيلية جنوب خط الحدود البحرية الجديدة بين البلدين.

ولم توضح الشركة ما تضمنه الاتفاق الموقع مع إسرائيل.

وتمتلك توتال حق تشغيل البلوك 9 الواقع بالبحر المتوسط قبالة سواحل لبنان، وكذلك حصة 60% فيه، فيما تمتلك إيني الـ 40% المتبقية، وفق البيان.

وفي ديسمبر 2017، منحت الحكومة اللبنانية ترخيص لتوتال وإيني ونوفاتك الروسية للبدء بعمليات البحث عن الغاز والنفط في البلوكين 4 و9، لكن نوفاتك انسحبت من التحالف.

ويأتي إعلان توتال عن قرب بدء أنشطة الاستكشاف بعد مرور أقل من شهر على توقيع إسرائيل ولبنان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما بعد مفاوضات استمرت شهور، وهو ما يوفر بيئة مستقرة أمام الشركات للبدء في عمليات استكشاف وإنتاج الغاز.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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