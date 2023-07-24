غيرت شركة تويتر المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، شعارها عبر المنصة إلى العلامة X بدلا من الطائر الأزرق الذي طالما كان رمزا للتطبيق.

وأصبحت الصورة الرسمية لحساب شركة تويتر تحمل العلامة X داخل إطار أسود اللون، واقترنت اكس بتويتر، بعدما تم دمجها مع شركة حديثة تسمى اكس كورب، وفقا لتقارير إعلامية، أبريل الماضي.

وفعل ماسك نفس الأمر، وغير صورة حسابه على تويتر للعلامة الجديدة.

واختفت العلامة المميزة لتويتر على حسابات المستخدمين، وحلت محلها العلامة X.

وسبق أن غير ماسك - الذي استحوذ على المنصة في أكتوبر 2022 - من صورة شعار تويتر المعروفة حيث استبدلها قبل ذلك بشعار عملة دوجكوين الرقمية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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