* تم التحديث بتفاصيل عن دوجكوين

استبدل الملياردير الأمريكي ومالك تويتر إيلون ماسك، مساء يوم الاثنين، الشعار الأزرق الخاص بتويتر بصورة الكلبة التي هي واجهة عملة "دوجكوين" الرقمية.

ونشر ماسك، عبر حسابه على تويتر، رسم كاريكاتير هزلي مفاده أن العلامة الزرقاء باتت "صورة (شعار) قديمة" لتويتر.

وبعد حركة ماسك، وهو داعم دائم لعملة دوجكوين ولطالما أثرت تصريحاته بشأن العملة على أدائها، ارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 30% يوم الاثنين، بحسب موقع كوين ديسك المتخصص في متابعة العملات الرقمية.

وسجلت العملة 0.1046 دولار (10.46 سنت) بعد تغيير شعار تويتر مقابل 0.077 دولار (7.7 سنت) قبلها، وكان سعر دوجكوين اجتاز مستوى العشرة سنت للمرة الأخيرة في ديسمبر الماضي، بحسب بيانات كوين ديسك.

يشار إلى أن ماسك -الذي أصبح مالك تويتر في أكتوبر الماضي- سبق وأعلن في عام 2021 أن شركة الصواريخ الخاصة به "سبيس إكس" ستقبل الدفع بعملة دوجكوين الرقمية.

ما هي عملة دوجكوين؟

أُطلقت عملة دوجكوين عام 2013، وأخذت من وجه كلبة ميمز (النكات والصور المتداولة بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي) يابانية مشهورة تدعى كابوسو واجهة لها، لذلك عُرَّفت العملة الرقمية بأنها عملة ميمية.

وبحسب مجلة فورتشن، فقد كانت دوجكوين أول عملة ميم، وتكون تلك العملات في العادة مستوحاة من الميمز أو من مزحة أو فكرة طريفة منتشرة على الإنترنت ولا يكون لها -في غالبية الأحوال- أي قيمة جوهرية أو استخدام.

ويشتري المستثمرون في العملات الرقمية عملات الميم إما لقيمتها الترفيهية أو ليكونوا جزء من مجتمع مالكيها، وتعتمد قيمتها على حجم الزخم الذي قد تولده الميم المستوحاة منها العملة، بحسب مجلة فوربس الأمريكية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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