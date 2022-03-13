ارتفع صافي الأرباح السنوية لشركة عِلم السعودية للأمن الرقمي بنحو 85% على أساس سنوي في عام 2021، لتسجل 567 مليون ريال سعودي (151.2 مليون دولار).

أرجعت الشركة، في إفصاح للبورصة السعودية الأحد، ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات السنوية بـ 55.2%، لتبلغ نحو 2.47 مليار ريال (658 مليون دولار).

ماذا نعرف عن شركة علم السعودية؟

ويرجع الزيادة في الإيرادات السنوية إلى الارتفاع في إيرادات كل من قطاع الحلول الرقمية بنسبة 21.7%، وقطاع حلول إسناد الأعمال بنسبة 150.6% وقطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 4.2%.

وارتفع سعر السهم من 166.5 ريال عند طرح أسهم الشركة منتصف فبراير إلى حوالي 204 ريال اليوم. وكانت الشركة قد طرحت الشركة 30% من رأس مالها في سوق المال السعودية "تداول".

وتأسست شركة عِلم في عام 1988، كشركة أبحاث، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، وتعتبر من أكبر الشركات التي تعمل في تقديم الحلول الرقمية المتكاملة والخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت للحكومة السعودية.

#أخباراقتصادية

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)