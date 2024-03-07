غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري -المعني بإدارة وتنظيم قطاع الاتصالات بالبلد- شركة فودافون مصر 20.5 مليون جنيه (415.4 ألف دولار) بعد عطل بأجهزة الشركة أثر على خدمات الجيل الرابع التي تقدمها لعدة ساعات.

وكانت فودافون مصر قالت، الثلاثاء -بعد شكاوى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر- إن بعض المناطق واجهت صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة، قبل أن تعلن عودة الخدمة.

وقال جهاز الاتصالات، في بيان يوم الخميس، إنه وجه الشركة بضرورة تعويض العملاء المتضررين، الذين واجهوا صعوبات في الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات.

وأشار إلى أن القواعد العامة للتعويضات الخاصة بشركات الاتصالات العاملة في مصر تنص على حماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات، وتتضمن جزاءات تصاعدية على الشركات في حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين.

وكانت فودافون مصر قالت، الثلاثاء بعد عودة الخدمة، إنها ستقدم تعويض لجميع العملاء المتأثرين على جميع باقاتها خلال 24 ساعة.

وفودافون مصر هي واحدة من 4 شركات اتصالات عاملة في السوق المصري، إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات، و"أورانج مصر" و"اتصالات مصر". ولدى المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45% في فودافون مصر.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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