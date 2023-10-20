أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، أن منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) تعتزم إطلاق مستويين جديدين من اشتراكات X Premium.

وقال ماسك في منشور على منصة إكس، إن أحد الاشتراكات سيكون أقل تكلفة مع جميع الميزات لكن من دون تقليص الإعلانات، أما "الآخر أكثر تكلفة، ولكن لا يحتوي على إعلانات".

وتطرأ تغييرات كثيرة على المنصة منذ اشتراها الملياردير الأمريكي، وفي يوليو الماضي، تغيرت العلامة المميزة للمنصة من علامة العصفور الأزرق إلى X وأصبح اسمها إكس بدلا من تويتر.

وفي أغسطس الماضي، أعلن ماسك عن إتاحة مكالمات الفيديو والصوت عبر منصة "X" وذلك بعد أن أتاحت المنصة في نفس الشهر ميزة بث الفيديوهات المباشرة "لايف فيديو".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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