تعتزم شركة بيانات ايه اي الإماراتية، وهي شركة تقدم بيانات قائمة على الذكاء الصناعي، طرح 22.22% من رأس مالها للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيبدأ الاكتتاب في أسهم الشركة في 21 أكتوبر 2022 على أن ينتهي في 25 أكتوبر 2022، أما الإدراج فمن المقرر أن يتم في 31 أكتوبر 2022.

وإذا ما تم الاكتتاب بجميع الأسهم التي تنوي الشركة طرحها، ستحتفظ مجموعة جي 42 القابضة، المتخصصة في التكنولوجيا والتابعة لشركة "مبادلة" ،الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي، بحصة قدرها 77% في بيانات ايه أي.

ووفق بيان صدر عن الشركة يوم الأحد، ستكون الشركة التكنولوجية الأولى من نوعها التي يتم إدراجها في دول مجلس التعاون الخليجي وشركة خدمات المعلومات الجيومكانية الأولى والوحيدة التي يتم إدراجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ماذا نعرف عن الشركة؟

(بحسب بيان الشركة وموقعها الالكتروني)

ـ توفر معلومات جيومكانية، وهي بيانات تدمج المواقع على الخريطة مع بيانات وصفية مفصلة للأماكن وطبيعتها ونشاطها.

- تغطي عدد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل.

ـ تقوم بعمل مسح للبيانات المكانية وتحليلها وإدارتها وتوفيرعرض مرئي لها وخدمات الخرائط.

ـ تعتمد بيانات الشركة على مجموعة من المصادر، بما في ذلك الأقمار الصناعية وأنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) ورصد الأرض باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المعلومات الجيومكانية (جي آي كيو).

وصلت إيرادات الشركة إلى 366.7 مليون درهم (99.8 مليون دولار) للعام المالي 2021، بنمو قدره 48% عن عام 2020.

وبلغ صافي الربح 96.3 مليون درهم (26.2 مليون دولار) في 2021، ونحو 146.9 مليون درهم (40 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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