شهدت منصة إكس (تويتر سابقا) وإكس برو انقطاعات على مستوى العالم في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس، وفق ما أوردته رويترز عن موقع داون ديتكتور دوت كوم الذي يتعقب الأعطال الإلكترونية.

وواجه أكثر من 47 ألف مستخدم أمريكي مشاكل في استخدام إكس وإكس برو، وفق ما نقلته رويترز عن الموقع.

ولدى إكس ملايين من المستخدمين في أنحاء العالم.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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