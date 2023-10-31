تعتزم القاهرة للاستثمار والتنمية المصرية (سيرا للتعليم) المتخصصة في بناء وتشغيل المدارس إصدار سندات توريق خلال أيام بقيمة 700 مليون جنيه (22.7 مليون دولار) لتمويل استكمال توسعة مشروعاتها، بحسب ما قاله محمد القلا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

وإصدار سندات التوريق هو جزء من برنامج سندات توريق اسمية طويلة الأجل قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم مدته 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه وافق عليه مجلس إدارة الشركة في اجتماع عقد في يونيو 2022، بحسب بيان سابق للشركة.

وأكدت الشركة في بيان لبورصة مصر الثلاثاء، تلقيها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الثاني.

وهذا هو ثاني إصدار للشركة بعد أن بلغت قيمة الإصدار الأول 800 مليون جنيه.

وأضاف القلا في تصريحات لموقع زاوية عربي أن هذه السندات ستستخدم لاستكمال خططها التوسعية التي تشمل جامعة التكنولوجيا (القاهرة ساكسوني).

وتوقع القلا افتتاح جامعة القاهرة ساكسوني بالشراكة مع الأهلي كابيتال القابضة العام المقبل من دون أن يحدد التاريخ ولكن بحسب بيان سابق للشركة فمن المتوقع أن يتم افتتاح الجامعة وهي أول جامعة تكنولوجيا خاصة في مصر خلال سبتمبر 2024.

تأسست شركة سيرا في عام 1993 وهي من أكبر شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات تعليمية في مصر وتمتلك وتشغل 25 مدرسة أشهرها مدارس الفيوتشرز.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الـ 9 أشهر المنتهية في مايو 2023 نحو 1.8 مليار جنيه بزيادة 23%عن نفس الفترة من العام السابق.

وتعمل سيرا الآن على افتتاح مدرسة جديدة في مدينة ناصر في أسيوط ومدرسة أخرى في مدينة رشيد في محافظة البحيرة شمال مصر.

وقال القلا إنه "من المنتظر أن يتم افتتاحهما خلال 2026 ونستهدف بحلول 2026 الوصول إلى 32 مدرسة مملوكة للشركة، و4 جامعات".

تمتلك الشركة حاليا جامعتين هما جامعة بدر في القاهرة وجامعة بدر في أسيوط في جنوب الصعيد.

(إعداد: صفية منير، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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