تدرس "ألف للتعليم"، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم، طرح اكتتاب عام أولي في الإمارات، وفق ما أوردته بلومبرغ، الخميس، عن مصادر مطلعة.

ويزداد زخم الطروحات في الإمارات التي تسعى جاهدة لتنويع مصادر دخلها والاستفادة من زيادة عدد المقيمين فيها في الفترة الأخيرة والذي انعكس جيدا على معظم قطاعات الأعمال ومنها التعليم.

ووفقا للوكالة، أجرت الشركة محادثات أولية مع مستشارين حول الطرح المحتمل الذي ٌيتوقع أن يتم خلال العام المقبل.

وما زالت المناقشات في مرحلة مبكرة وقد تتراجع الشركة عن الإدراج المحتمل، حسب الوكالة.

وألف للتعليم، التي تأسست في 2015 في أبوظبي، توفر خدماتها لمدارس في الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وإندونيسيا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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