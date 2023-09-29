وقعت مجموعة ايدج الإماراتية على صفقة للاستحواذ على حصة 50% في شركة "سييات" البرازيلية، لتطوير قدراتها الدفاعية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الجمعة عن بيان نشرته ايدج.

وفي البيان، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: " تلتزم ايدج بالتعاون مع جهات فاعلة ذات أهمية استراتيجية في البرازيل، من خلال الاستثمارات أو الشراكات، بهدف تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى ذات الصلة".

وأضاف: "وفي إطار خارطة التطوير الخاصة بنا في أمريكا اللاتينية، وخاصة في السوق البرازيلية، بدأنا في تطوير وتصنيع الجيل التالي من الأسلحة والحلول الذكية عالية الأداء بأسعار تنافسية. ومن خلال التعاون مع "سييات"، نهدف إلى أن نصبح لاعبين مهمين في سوق الأنظمة الدفاعية عالية التقنية".

تعمل دول الخليج على تطوير القطاع الصناعي ضمن استراتيجية التنوع الاقتصادي.

وشركة "سييات"، التي تأسست في عام 2015، تصنع أسلحة ذكية كالصواريخ والذخائر الموجهة ودمجها في الطائرات والسفن والدبابات والمركبات البرية وغيرها من المنتجات.

أما ايدج فتم إطلاقها عام 2019 ومقرها في أبوظبي، وتعمل في قطاعات تشمل المنصات والأنظمة، والأسلحة والصواريخ، وغيرها.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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