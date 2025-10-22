أعلنت منصة الإعلانات المبوبة بروبرتي فايندر، ومقرها دبي، جمع تمويل عبر الديون بقيمة 250 مليون دولار من شركة آريس مانجمنت، للاستثمار البديل والتي مقرها الولايات المتحدة، لتمويل نموها في المنطقة.

ستقدم صناديق آريس الائتمانية Ares Credit التزام رأسمالي، سيتم توظيفه عبر استثمارات في ابتكار المنتجات، الذكاء الاصطناعي، التسويق، بناء العلامات التجارية، والشراكات الجديدة.

تولت شركة أكسيس أربور بارتنرز، ومقرها لندن، دور مستشار الديون لشركة بروبرتي فايندر في هذه العملية.

في سبتمبر، استحوذت شركتا بيرميرا وبلاكستون على حصة أقلية بقيمة 525 مليون دولار في شركة الإعلانات المبوبة، وذلك بعد بيع جزئي لحصة من قِبل شركة جنرال أتلانتيك، وهي من أوائل الداعمين لشركة بروبرتي فايندر منذ عام 2018.

في العام الماضي، قدمت شركة فرانسيسكو بارتنرز الأمريكية للاستثمار الخاص تمويل بالديون بقيمة 90 مليون دولار لشركة بروبرتي فايندر، وذلك لمساعدتها على شراء شركة الاستثمار المؤسسي "بيكو كابيتال".

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا.

(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا