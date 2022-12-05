أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج ورق التعبئة والتغليف (مبكو) السعودية، إن مبيعاتها انخفضت بنحو 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار) بسبب توقف عمليات الإنتاج والتشغيل في مصنعها بجدة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في 24 نوفمبر الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة السعودية الاثنين، أنها تمكنت من استعادة كامل الطاقة الإنتاجية لمصنعها في جدة " في وقت قياسي" ليعود للعمل بشكل كامل يوم الخميس 1 ديسمبر.

وأسفرت فترة توقف عمليات التشغيل خلال الفترة حتى إعادة التشغيل، عن انخفاض ما يقرب من 7% من قيمة مبيعات الربع الرابع وذلك نتيجة لتوقف عمليات الإنتاج، حسب البيان.



للمزيد: شركة مبكو السعودية لإنتاج الورق تتوقع عودة مصنعها في جدة إلى كامل طاقته الإنتاجية خلال أسبوع

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا