توقعت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) السعودية، أن يعمل مصنعها في جدة بكامل طاقته الإنتاجية خلال أسبوع بعد أن توقف الإنتاج وتأثرت بعض الأعمال اللوجيستية بالأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة في 24 نوفمبر.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة السعودية تداول يوم الاثنين أنها نجحت "في استعادة نحو 40% من الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال 48 ساعة، ويعمل فريق التشغيل حالياً على استعادة كامل الطاقة الإنتاجية، والمتوقع خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان."

وقالت إن لديها التغطية التأمينية المناسبة وتواصل تلبية احتياجات عملائها محليا وعالميا.

ولم ينتج عن الأمطار الشديدة التي ضربت جدة الأسبوع الماضي أي إصابات بشرية، بحسب بيان الشركة على أن يتم تحديد الأثر المالي بعد استعادة الطاقة الإنتاجية وأعمال التشغيل.

تعمل الشركة التي تأسست عام 2000 في إنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي، وهي مدرجة في تداول منذ 2015.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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