أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" السعودية يوم الخميس أنها بصدد التحضير لمشروع جديد تُقدر الاستثمارات فيه بنحو 1.5 مليار ريال ( 400 مليون دولار) بعد أن حصلت على موافقة مجلس الإدارة.

وأضافت الشركة أنها تعمل على الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية و"التواصل مع المؤسسات المالية واختيار الشريك التقني للمشروع والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية،" بحسب بيان على موقع البورصة السعودية.

وقالت إنها تتوقع أن يساهم هذا المشروع في مضاعفة مبيعاتها التي وصلت إلى 651.9 مليون ريال بالنصف الأول من العام الجاري بارتفاع قدره 44.6% عن الفترة نفسها من عام 2021.

تأسست مبكو عام 2000 وأدرجت في البورصة السعودية عام 2015 ولديها 3 خطوط إنتاج بمصنعها في جدة، غرب السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن من الورق سنويا، حسب موقعها الرسمي.

ماذا نعرف عن المصنع الجديد؟

- سينتج ورق الكرتون.

- من المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف طن سنويا.

- يبدأ الإنتاج بعد 33 شهر من انطلاق أعمال المشروع.

- يعتمد على مواد خام من الورق المعاد تدويره.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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