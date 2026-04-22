تستهدف شركة مناجم الفوسفات الأردنية المدرجة في بورصة عمان، ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار في توسعات خلال 5 سنوات، تتضمن توسعات داخلية وأخرى خارجية في سلطنة عُمان، وفق بيان صحفي صادر عن الشركة هذا الأسبوع وتلقت زاوية عربي نسخة منه.

نظرة سريعة على الشركة

(وفق بيانات رسمية)

شركة مناجم الفوسفات الأردنية، تاسست عام 1949، تعمل في استخراج الفوسفات وتصنيع الأسمدة الكيماوية ولديها ثلاثة مناجم في المملكة.

تمتلك جهات حكومية أردنية أكثر من 42% منها، شركة انديان بوتاش الهندية 26.9% وحكومة الكويت 9%، وفق أحدث بيانات صادرة عن الشركة بنهاية 2025.

وحسب القوائم المالية للشركة المنشورة على موقع البورصة، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة خلال العام الماضي إلى 592.3 مليون دينار (835.4 مليون دولار) مقابل 457.9 مليون دينار في عام 2024، بنسبة نمو أكثر من 29% على أساس سنوي.

فيما نمت المبيعات السنوية بنحو 20% لتسجل 1.45 مليار دينار العام الماضي. وتصدر الشركة جزء من إنتاجها لعدة دول في آسيا، الشرق الأوسط وإفريقيا، أوروبا وأمريكا.

تفاصيل عن التوسعات

(حسب البيان)

وافقت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية على قرارات مجلس الإدارة هذا الأسبوع، بشأن التوسعات، والتي تتضمن مشروعات مخطط لها في الداخل مثل: مشروعين لإنتاج حامض الفوسفوريك، وحدة سماد ومستودع سماد.

أما خارجيا، فتدرس الشركة إنشاء مصنع للأسمدة في صلالة في سلطنة عمان، وهو مشروع بالشراكة مع شركة عمان الوطنية للطاقة بقيمة تناهز 500 مليون دولار.

وتستهدف مناجم الفوسفات، زيادة مبيعاتها بما يقرب من مليار دولار، وزيادة الأرباح بما يقرب من 200 مليون دينار عند بدء الإنتاج لهذه المشاريع.

كما وافقت الهيئة على زيادة رأسمال شركة مناجم الفوسفات، من 300 مليون دينار إلى 500 مليون دينار عن طريق رسملة ما مقداره 200 مليون دينار من رصيد الأرباح المحتجزة.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا