دعم ارتفاع صافي المبيعات، نمو صافي أرباح شركة جورميه ايجيبت الغذائية المصرية، المدرجة ببورصة مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 46.7% على أساس سنوي، وفق إفصاح من الشركة للبورصة الأحد.

انطلقت جورميه عام 2006، وتم إدراجها في البورصة في فبراير 2026، وتعمل في مجال تجارة وتصنيع المواد الغذائية، ولديها عدد من المتاجر، كما تبيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق هاتفي، ولديها خطط للتوسع خارجيا.

وقد جمعت جورميه نحو 1.3 مليار جنيه (25.1 مليون دولار)، من طرح عام أولي لحصة 47.6% من أسهمها في البورصة المصرية مطلع هذا العام.

نظرة على صافي الأرباح

(وفق الإفصاح)

سجل صافي الأرباح العائد على المساهمين خلال الربع الأول من العام الجاري 69.7 مليون جنيه مقابل 47.5 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2025.

وحقق صافي المبيعات خلال الربع الأول من 2026، نمو بنسبة 27.4% على أساس سنوي، لتسجل نحو 796 مليون جنيه على أساس سنوي.

وحققت الشركة نمو في الأرباح الناتجة عن فروق سعر الصرف خلال الربع الأول من العام الجاري 920.6 ألف جنيه، مقابل ربح بنحو 13.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: فاطمة الكاشف وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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