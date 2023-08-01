وقعت شركة ميانتا الفرنسية للأجهزة المنزلية، عقد تخصيص أرض لإنشاء مصنع ثالث ومستودع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان حكومي الثلاثاء.

وتسعى مصر لاستقطاب الاستثمارات والأنشطة للمنطقة الاقتصادية للقناة، ضمن خطة الدولة لتوفير مصادر دولارية وتخفيف أزمة نقص العملة في ظل تأخر المراجعة الأولى لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي ديسمبر الماضي لقرض بـ 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة.

وسيتم تأسيس المصنع داخل "إندستريا السخنة" بالمنطقة الاقتصادية، التابعة للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك المصرية.

وستستثمر شركة ميانتا، نحو 5 ملايين دولار لإنشاء مصنع ومستودع للأجهزة المنزلية الصغيرة، ومن المقرر افتتاحه خلال العام المقبل 2024.

ونقل البيان، عن نقولا بوري، العضو المنتدب لشركة ميانتا Mienta، قوله إنه يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع 650 ألف جهاز بحلول 2025، وطاقة استيعابية أكثر من 200 حاوية للمستودع.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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