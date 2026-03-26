خفضت شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية والمدرجة ببورصة مصر، الطاقة الإنتاجية لمصنعها في العراق لنحو نصف المستهدف فيما أجلت إطلاق منتج لها في السوق العراقي، بسبب حرب إيران الممتدة للأسبوع الرابع على التوالي، وفق سامح نجيب، نائب الرئيس التنفيذي لشركات إيديتا، لزاوية عربي.

وخلال العام الماضي، وقعت إيديتا - التي تعمل في مصر منذ 1996 - اتفاقية للاستحواذ على 49% من شركة "طعمة جبر عباس" العراقية، وتأسيس شركة "إيديتا العراق" عبر شركة قابضة مقرها الإمارات على أن يكون لإيديتا حق الإدارة. وقد شملت الاتفاقية الاستحواذ على مصنع مجهز يضم خطين لإنتاج للكيك وآخر لإنتاج البسكويت في العراق.

وللشركة مصانع في مصر والمغرب وتقدم منتجات المخبوزات الخفيفة تحت علامات تجارية متعددة منها مولتو وتودو.

"منقدرش ننتج بالطاقة القصوى.. العمل يسير بوردية واحدة فقط والمخطط كان ورديتين، بالإضافة إلى تأخير إطلاق منتجات مولتو (كرواسون) نظرا للأحداث،" حسب نجيب.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي، إلى أن مصنع العراق كان مخطط له أن يعمل بنسبة بين 70-80% هذا العام من طاقته الإنتاجية لكنه يعمل حاليا بنحو 30-35% فقط.

أما محليا، فتراقب الشركة تداعيات الأوضاع، مع احتمالية تقليل حجم منتجاتها - كبديل لرفع الأسعار - لمواجهة ارتفاع التكلفة الناتج عن ارتفاع أسعار منتجات الوقود، الدولار وسلاسل الإمداد بسبب الحرب، وفق نجيب.

وتسبب خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس بسبب الحرب في ارتفاع سعر الدولار لفوق مستوى 52 جنيه بعد أن كان يتداول في نطاق 48 جنيه قبل الحرب.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

