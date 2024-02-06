وقعت شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية الحكومية المصرية اتفاقية تعاون مع شركة "تيسين كروب" الألمانية لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، بحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية يوم الثلاثاء.

وتعاني مصر من نقص في السيولة الدولارية بعد أن حصلت على شريحة واحدة من قرض بـ 3 مليار دولار توصلت له مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 وتأجلت مراجعتين له.

فيما تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه والذي يتمثل في بيع حصص في شركات، لزيادة التدفقات الدولارية مع انخفاض سعر الجنيه.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وإعادة تشغيل مصنعي اليوريا، والأمونيا المغلقين منذ سنوات ورفع طاقتهما الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وفق البيان.

وقال وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إن الدولة "حريصة على التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي ويدعم خطط التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي".

وتأسست الدلتا للأسمدة، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، عام 1998 وتعمل في مجال صناعة المواد الكيماوية وخاصة سماد اليوريا ونترات النشادر والأسمدة المركبة الصلبة والسائلة والأمونيا وحامض النيتريك.

فيما تعد شركة "تيسن كروب" الألمانية إحدى الشركات الرائدة عالميا في الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل في نحو 75 موقع في جميع أنحاء العالم، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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