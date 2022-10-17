دخلت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية الإماراتية (الصير مارين) في مشروع مشترك لبناء وبيع وصيانة السفن البحرية .

قال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير: "يشكل البحر حوالي 80% من التجارة العالمية من حيث الحجم، ومن المتوقع أن ينمو سوق صناعة السفن البحرية العالمية من 170.75 مليار دولار في عام 2021 إلى 188.57 مليار دولار في عام 2028 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.43%".

وتستهدف الشركة وشركاءها الجدد إبرام عقود بما يزيد عن 36.7 مليار درهم إماراتي (10 مليارات دولار) خلال السنوات الـ 10 المقبلة.

وتسعى الصير مارين إلى الاستفادة من انتعاش السوق بعد أن أدت جائحة كوفيد 19 إلى تراجع حركة التجارة والنقل البحرية في الربع الأول والثاني من 2020، ما أدى إلى خفض الطلب على شراء سفن جديدة، بحسب بيان الشركة.

ولكن شهد السوق انتعاش في الأشهر 12 الماضية مع إبرام الشركات العالمية عقود لبناء السفن.

من هم الشركاء؟

ـ شركة دامن القابضة الهولندية و شركة دي تي إي سي اندستریز انفستمنت، وهي شركة تعمل في تقنيات البيئة البحرية ومقرها سنغافورة.

ماذا نعرف عن الصير؟

هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تقدم خدمات متصلة بالقطاعات البحرية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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