ستوقع شركة سكوبا للصناعات السعودية يوم الاثنين اتفاقية مع شركة إيرباص لتصنيع أكثر من 100 طائرة مروحية بنسخ مدنية وعسكرية في السعودية، وفق ما نقله تلفزيون "الإخبارية" السعودي الرسمي عن الرئيس التنفيذي لمجموعة الدفاع والأمن في الشركة، فواز العقيل يوم الاثنين.

وجاءت تصريحات العقيل على هامش المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار في باريس التي يزورها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتوقع العقيل أن يتجاوز حجم الاستثمار 25 مليار ريال (6.67 مليار دولار) خلال 20 عام المقبلة واستحداث 8500 فرصة عمل.

وأضاف العقيل أنه سيتم وضع حجر أساس المشروع في فبراير 2024 في معرض الدفاع العالمي.

وقال في تصريحات نقلتها الإخبارية "ويبدأ العمل في الميدان على أرض الواقع ورح نشاهد بإذن الله طائرات سعودية خلال فترة وجيزة بعدها بـ 24 شهر إن شالله ترى النور من خلال مصانعنا المشتركة بين شركة سكوبا الدفاعية وايرباص في المملكة العربية السعودية".

وسكوبا للصناعات تنشط في مجال الصناعات الدفاعية، وهي شركة خاصة وتابعة لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة.

ويقام معرض الدفاع العالمي من 4 إلى 8 فبراير 2024 في الرياض وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية ويستعرض التطورات التقنية العالمية في الصناعات الدفاعية.

والصناعات الدفاعية هي من بين القطاعات التي تسعى السعودية إلى تطويرها في إطار رؤية 2030 للتنوع الاقتصادي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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