يعتزم ناصف ساويرس أغنى رجل أعمال في مصر بإعادة هيكلة مجموعته الخاصة بالكيماويات والأسمدة، أو سي آي جلوبال، بحسب تصريحات ساويرس نقلتها صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وناصف، 63 عام، هو أحد الأشقاء الثلاثة لعائلة ساويرس إحدى أشهر عائلات البيزنس في مصر المشهورة بشركات أوراسكوم.

وقال ساويرس، الذي تشمل أصوله الشخصية نادي "أستون فيلا" الإنجليزي لكرة القدم، إنه يتطلع إلى تحول كامل في الشركة التي تشكل جوهر ثروته.

وأضاف ساويرس أن أحد الخيارات قيد النظر هو تحويل الشركة إلى كيان نقدي يركز على متابعة عمليات الاستحواذ في الصناعات الجديدة، وفق الصحيفة.

وشركة أو سي آي جلوبال، التي يرأسها الملياردير ناصف ساويرس، مقرها هولندا وتعمل في إنتاج النيتروجين والميثانول والهيدروجين.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن ناصف ساويرس عن نقل مكتب الأعمال العائلي NNS Group إلى الإمارات، بالمركز المالي سوق أبوظبي العالمي.

فيما أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المصرية، المملوكة لشقيقه نجيب ساويرس، عن إتمام صفقة بيع شركات تابعة لها في البرازيل مقابل 90 مليون ريال برازيلي ( 17.88 مليون دولار)

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية عمقت من فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي، وعانى الجنيه من خفض لثلاث مرات منذ الحرب الروسية على أوكرانيا فيما يترقب خفض جديد مطلع العام الحالي، ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمي حاليا نحو 31 جنيه، بينما وصل سعر السوق السوداء إلى 60 جنيه للدولار الاربعاء.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا