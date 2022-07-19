تراجعت الصادرات السعودية من النفط الخام في شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر لتصل إلى 7.05 مليون برميل يوميا بانخفاض يبلغ 332 ألف برميل يوميا عن شهر أبريل، بحسب ما أظهرته بيانات مبادرة الأرقام المشتركة "جودي" يوم الثلاثاء.

وارتفعت في مايو صادرات السعودية من منتجات النفط بمقدار 54 ألف مليون برميل يوميا، لتبلغ مستوى 1.53 مليون برميل يوميا، وفق بيانات جودي القائمة على أرقام تقدمها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام في مايو بمقدار 97 ألف مليون برميل يوميا، ليصل إلى 10.54 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بـ 1.47 مليون برميل يوميا عن أعلى مستوى إنتاج مسجل منذ أبريل 2020.

وتأتي الزيادة في إنتاج السعودية من النفط خلال مايو ضمن قرار تحالف أوبك بلس -أوبك وحلفاؤها- رفع سقف الإنتاج بـ 432 ألف برميل لشهر مايو.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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